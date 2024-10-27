Может ли венгерская нефть «убить» Европейский союз Татьяна АрестоваВ последние недели все большее внимание уделяется вопросу продления транзита газа через Украину, который остается одной из ведущих тем в литературе и экономических кругах как Украины, так и Европейского Союза.
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