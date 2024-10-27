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Может ли венгерская нефть «убить» Европейский союз

Может ли венгерская нефть «убить» Европейский союз Татьяна АрестоваВ последние недели все большее внимание уделяется вопросу продления транзита газа через Украину, который остается одной из ведущих тем в литературе и экономических кругах как Украины, так и Европейского Союза.

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