Трансляция спринт-квалификации Формулы 1 в Китае

Трансляция спринт-квалификации Формулы 1 в КитаеF1Единственная часть свободных заездов позади, впереди главное событие первого дня гоночного уик-энда Гран При Китая Формулы 1 в Шанхая – квалификация к субботнему спринту.
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