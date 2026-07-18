Боец ВС России Средний: поход за водой на соседнюю улицу может стать последним

Командир взвода БПЛА с позывным Средний в сюжете военного корреспондента RT Влада Андрицы рассказал о тяжёлой работе российских штурмовиков, водителей и всех военных, которые передвигаются на поверхности.
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