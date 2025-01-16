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Роскомнадзор подвел итоги 2024 года, и цифры шокируют

Роскомнадзор подвел итоги 2024 года, и цифры шокируют. За год зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, в результате которых в открытый доступ попало свыше 710 миллионов записей.

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