Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Югры: У пары родилась дочь

Надежда Михалкова неожиданно раскрыла новую страницу личной жизни. Актриса тайно вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экономист сообщил...
- The Guardian: вое...
- ВУ "Ну это позорище"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым