На избирательном участке Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть

К счастью, огонь быстро потушили, никто не пострадал.В Краснодаре вечером 16 марта на избирательном участке в школе №108 посёлка Новознаменского Школьница пришла на избирательный участок с розжигом и спичками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии