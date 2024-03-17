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На избирательном участке Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть

На избирательном участке Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть

К счастью, огонь быстро потушили, никто не пострадал.В Краснодаре вечером 16 марта на избирательном участке в школе №108 посёлка Новознаменского Школьница пришла на избирательный участок с розжигом и спичками.

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