Лидер армянских протестов решил преподнести "подарок" Пашиняну: Всё изменится сегодня в 15։30

Баграт Галстанян ждёт своих соотечественников у здания Нацсобрания, чтобы повлиять на созыв внеочередного заседанияГлава протестного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться у здания парламента в 15։30 по местному времени.