Лидер армянских протестов решил преподнести "подарок" Пашиняну: Всё изменится сегодня в 15։30

Баграт Галстанян ждёт своих соотечественников у здания Нацсобрания, чтобы повлиять на созыв внеочередного заседанияГлава протестного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться у здания парламента в 15։30 по местному времени.
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