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Сравнение мебельных фасадов: шпон против ламината

Сравнение мебельных фасадов: шпон против ламината

Фасады мебели — это «лицо» кухонного гарнитура, шкафа, комода или другой корпусной мебели. От их внешнего вида, долговечности и практичности зависит не только эстетика интерьера, но и удобство ежедневной эксплуатации.

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