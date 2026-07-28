ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Новый поворот в деле о зверском избиении на Урале ученого, который позже умер в больнице.
Родители детей смертельно избили ученого на Урале: что известно
Комментарии
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Вячеслав Денисов
И кто же эти мерзавцы-братики? Почему правоохренители мудохались с открытием уголовного дела за убийство? Что, эти мерзавцы - сильно богатенькие, или высоковлезшие чинуши? Почему только один из убийц "доставлен к следователю" и, при этом, не взят под стражу? А прокуратура, как всегда на подсосе у уголовников?
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