Родители детей смертельно избили ученого на Урале: что известно

Вячеслав Денисов

И кто же эти мерзавцы-братики? Почему правоохренители мудохались с открытием уголовного дела за убийство? Что, эти мерзавцы - сильно богатенькие, или высоковлезшие чинуши? Почему только один из убийц "доставлен к следователю" и, при этом, не взят под стражу? А прокуратура, как всегда на подсосе у уголовников?