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Родители детей смертельно избили ученого на Урале: что известно

Родители детей смертельно избили ученого на Урале: что известно

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Новый поворот в деле о зверском избиении на Урале ученого, который позже умер в больнице.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
И кто же эти мерзавцы-братики? Почему правоохренители мудохались с открытием уголовного дела за убийство? Что, эти мерзавцы - сильно богатенькие, или высоковлезшие чинуши? Почему только один из убийц &quot;доставлен к следователю&quot; и, при этом, не взят под стражу? А прокуратура, как всегда на подсосе у уголовников?
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