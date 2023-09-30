Появились кадры с военного парада в Абхазии в честь 30-летия победы в войне с Грузией

30 сентября в столице Республики Абхазия Сухуме начался торжественный военный парад, посвященный победе страны в войне с Грузией 1992-1993 гг.
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