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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристалл о том, какой навык взял бы у другого игрока: «Катание Макдэвида. Или бросок в одно касание Овечкина, потому что это легендарно»

Нападающий системы « Вашингтона » Эндрю Кристалл рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у капитана команды  Александра Овечкина .

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