Юмор затрагивает всех: и тех, кто играет на струнах души, и особенно тех, кто играет на нервах!Гуляй, гитара звонкая! Нет, мы не выкинули слово из песни, а вставили другое — специально: Всемирный день гитары отмечается 18 октября!Скажите спасибо греческому гитаристу и композитору Йоргосу Футудилу — именно по его инициативе в 2021 году этот праздник появился в календаре.