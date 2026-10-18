Юмор затрагивает всех: и тех, кто играет на струнах души, и особенно тех, кто играет на нервах!Гуляй, гитара звонкая! Нет, мы не выкинули слово из песни, а вставили другое — специально: Всемирный день гитары отмечается 18 октября!Скажите спасибо греческому гитаристу и композитору Йоргосу Футудилу — именно по его инициативе в 2021 году этот праздник появился в календаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым