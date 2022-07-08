Участники преступной группы, распространявшие гашишное масло на территории Благовещенска и Хабаровска, предстанут перед судом

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте на территории Благовещенска и Хабаровска наркотических средств растительного происхождения в крупном и особо крупном размерах.
Популярные статьи
- В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России задержал вооруженного подозреваемого и оказал помощь потерпевшему
- Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции
- На Балтийском флоте началось плановое летно-тактическое учение вертолетного полка морской авиации
Свежие комментарии