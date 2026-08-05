Политика как он...
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Политика как она есть

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"Украинская правда" раскрыла суть новых обвинений Стефанишиной

"Украинская правда" раскрыла суть новых обвинений Стефанишиной

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной обвинение в незаконном обогащении.

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