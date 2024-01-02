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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Рудковская: «Я бы пару раз прокомментировала соревнования. Мы бы с Тарасовой дали жару!»

– А капитаном на Кубке Первого канала вы не хотите стать? – На самом деле, я люблю оставаться за кадром, моя основная функция – креатив и коммерция.

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