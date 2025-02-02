Минобороны: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Информации о пострадавших пока нет, заявил врио губернатора ХинштейнВооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Судже Курской области, сообщили в Минобороны России.
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