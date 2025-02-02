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Минобороны: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Минобороны: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Информации о пострадавших пока нет, заявил врио губернатора ХинштейнВооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Судже Курской области, сообщили в Минобороны России.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Надо по Киеву захерачить, чтобы неповадно было! Или по Сумам!
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