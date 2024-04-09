Болезни сердца и депрессия могут быть генетически связаны с воспалением

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта (Vanderbilt University) и Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что ишемическая болезнь сердца и клиническая депрессия могут быть генетически связаны через воспалительные пути с повышенным риском кардиомиопатии, дегенеративного заболевания сердечной мышцы.
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