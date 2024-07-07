Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как буквально за 2 минуты устранить течь воды в унитазе без замены деталей

Как буквально за 2 минуты устранить течь воды в унитазе без замены деталей

  Устраняем течь воды в унитазе своими руками Откручиваем кнопку на сливном бачке унитаза, но подачу воды пока не перекрываем, так как нам необходимо убедиться, что утечка воды идет именно через сливную прокладку, а не через верх переливной трубки.

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Комментарии
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А
Алексей
Резина не размягчается от кипятка,если это действительно резина😁
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8 час.

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