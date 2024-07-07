Как буквально за 2 минуты устранить течь воды в унитазе без замены деталей

Устраняем течь воды в унитазе своими руками Откручиваем кнопку на сливном бачке унитаза, но подачу воды пока не перекрываем, так как нам необходимо убедиться, что утечка воды идет именно через сливную прокладку, а не через верх переливной трубки.
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