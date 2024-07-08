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Финским властям теперь проще изъять недвижимость у россиян за долги

Это напрямую коснется российских владельцев недвижимости в соседней стране, которые не могут оплатить коммуналку Финляндия упрощает процедуру изъятия недвижимости за долги, и изменения вступают в силу с понедельника, 8 июля.

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