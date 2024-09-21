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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Худайбердиева: «Очень болею за Косторную с Куницей. На прокатах кричала и поддерживала так, будто это мои спортсмены»

Чемпионка России в танцах на льду поделилась впечатлениями от контрольных прокатов. «Абсолютно неважно, как выступила Саша [Трусова], а выступила она более чем достойно.

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