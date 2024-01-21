Специалист перечислил уловки мошенников в период праздников и после них

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, какие основные уловки используют мошенники в период праздников и после них и какие действия стоит предпринять, чтобы обезопасить свои данные.
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