В Запорожской области задержали членов трех групп украинской разведки

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области членов трех агентурных групп, курируемых главным управлением разведки министерства обороны Украины, которые собирали разведданные через мессенджеры и оказывали психологическое давление на жителей области.
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