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Политнавигатор

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Пора останавливать инфраструктурную войну. Нас уничтожают уже не ракеты, а «Герани» – гей-бандеровец

Пора останавливать инфраструктурную войну. Нас уничтожают уже не ракеты, а «Герани» – гей-бандеровец

Во время продолжающегося вторые сутки налета на Киев своих целей успешно достигают даже не баллистические ракеты, а и реактивные «Герани», которые способны долетать и до Западной Украины.

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