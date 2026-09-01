Театр абсурда
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Театр абсурда

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Выдворение и точка: Чем закончилось громкое дело семьи приезжих, чей ребёнок наворотил дел

Выдворение и точка: Чем закончилось громкое дело семьи приезжих, чей ребёнок наворотил дел

В центре вашего внимания Вечер у станции метро "Улица Дыбенко" в Санкт‑Петербурге обернулся настоящей драмой: безобидная перепалка в Сети молниеносно выплеснулась на городские улицы.

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