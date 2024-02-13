Новосибирские коммунисты «открестились» от памятника Сталину

На рассмотрении в Октябрьском районном суде находится безынтересное на первый взгляд гражданское дело по признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
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