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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал», «Барса» и «МЮ» интересуются 21-летним Фернандесом из «Бенфики» (O Jogo)

21-летний испанский защитник перешел в португальский клуб в межсезонье. «Бенфика» выкупила его у «Манчестер Юнайтед» за 6 миллионов евро после полугодовой аренды.

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