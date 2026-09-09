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ExxonMobil, ANPG Notch 20th Discovery in Angola's Block 15

Angola's National Oil, Gas and Biofuels Agency, ExxonMobil and its Block 15 partners confirmed a new oil discovery at the Vicango Este-01 well on Wednesday, the deepwater block's 20th find since production began.

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