Врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал, что по аюрведе — древней системе медицины, здоровый рацион включает в себя продукты, которые уравновешивают три доши (вата, питта и капха).
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