Из-за упавшего беспилотника 20 человек эвакуировали в Воронежской области

В ночь на 11 сентября в небе над двумя городскими округами и 11 районами сбили 46 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
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