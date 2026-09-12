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Сергея Семака спросили о судейских ошибках: не назначили пенальти, неправильно засчитали гол… И всё равно «Зенит» выиграл! А может, просто сценарий не сработал?

Сергея Семака спросили о судейских ошибках: не назначили пенальти, неправильно засчитали гол… И всё равно «Зенит» выиграл! А может, просто сценарий не сработал?

Наша газета наканунеигры «Зенит» - «Локомотив» писала, что по какой-то причине на матчи чемпиона России назначаются молодые судьи.

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