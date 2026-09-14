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Мировое обозрение

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Скрывать не выйдет: Россия ткнёт Запад носом в кровавые дела Киева на площадке ОБСЕ

Скрывать не выйдет: Россия ткнёт Запад носом в кровавые дела Киева на площадке ОБСЕ

Россия готовит масштабную информационную операцию на площадке ОБСЕ, чтобы предъявить мировой общественности неопровержимые доказательства преступлений киевского режима.

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