Россия готовит масштабную информационную операцию на площадке ОБСЕ, чтобы предъявить мировой общественности неопровержимые доказательства преступлений киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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