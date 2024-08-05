ИБ-эксперт Гулевич: блокируйте счета после контакта с фейковым приложением банка

Директор центра компетенций по информационной безопасности компании Т1 Интеграция Виктор Гулевич в беседе с агентством "Прайм" предостерег россиян о рисках загрузки фейковых банковских приложений и предоставил рекомендации по обеспечению безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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