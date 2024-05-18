Учёные из России обнаружили в Кузбассе динозавра-бегуна

Новый вид динозавров Киякурсор лонгипес найден возле деревни Шестаково в Кузбассе, об этом сообщила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Плаксина во время пресс-конференции, посвященной международному фестивалю «Динотерра».
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