Лебедев: ВС РФ нанесли удар по артиллерийскому полигону ВСУ возле Сум

Представитель действующего на Николаевщине подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что в ночь с понедельника на вторник Вооружённые силы Российской Федерации несколько раз ударили по территории Сумской области.
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