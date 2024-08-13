Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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  • Дмитрий Боев
    Сообщение сильно напоминает ёрническое предложение Трампа в бытность его президентом, что раз на вас скапливаются бак...Почему баночки сп...

9 способов использования старых консервных банок

9 способов использования старых консервных банок

Консервная банка после употребления содержимого становится вещью абсолютно бесполезной. Это действительно так, если только не приложить немного усилий для того, чтобы превратить эту самую банку во что-то новое и невероятно полезное.

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