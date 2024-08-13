9 способов использования старых консервных банок

Консервная банка после употребления содержимого становится вещью абсолютно бесполезной. Это действительно так, если только не приложить немного усилий для того, чтобы превратить эту самую банку во что-то новое и невероятно полезное.
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