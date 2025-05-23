Александр Шолохов: Мой дед показывал человека с любовью

Его произведения переведены более чем на 90 языков. Мировую известность, а позже Нобелевскую премию писателю принес роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбе донского казачества во время Первой мировой войны, революции и Гражданской войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии