Под огнём фейкомётов: Захарова заступилась за русских миротворцев из-за провокации у моста Акари

Представитель МИД России назвала обвинения в адрес русских миротворцев безосновательными, поскольку они по-прежнему продолжают выполнять свои задачи в Нагорном КарабахеНа прошлой неделе в районе въезда в Лачинский коридор произошёл инцидент.