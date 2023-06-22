Царьград

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Под огнём фейкомётов: Захарова заступилась за русских миротворцев из-за провокации у моста Акари

Под огнём фейкомётов: Захарова заступилась за русских миротворцев из-за провокации у моста Акари

Представитель МИД России назвала обвинения в адрес русских миротворцев безосновательными, поскольку они по-прежнему продолжают выполнять свои задачи в Нагорном КарабахеНа прошлой неделе в районе въезда в Лачинский коридор произошёл инцидент.

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