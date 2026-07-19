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Яйца - самый доступный суперфуд: секреты, которые спасают нервы и белок

Яйца - самый доступный суперфуд: секреты, которые спасают нервы и белок

Яйца — это, пожалуй, самый доступный суперфуд. Всего 2 яйца в день покрывают суточную потребность в витамине B12, селене и холине, который напрямую влияет на память и молодость кожи.

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