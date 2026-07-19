Яйца - самый доступный суперфуд: секреты, которые спасают нервы и белок

Яйца — это, пожалуй, самый доступный суперфуд. Всего 2 яйца в день покрывают суточную потребность в витамине B12, селене и холине, который напрямую влияет на память и молодость кожи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ударный ночной «улов»: взорван главный дата-центр серверов ВСУ, цеха и склады БПЛА, сухогрузы с оружием
- Тяжелый вечер на Кубани: обломки в Славянском районе, сирены в Краснодаре, в Сочи молния выбила установки сирен, работа ПВО
- Вышли с дозором: тяжелые ракетоносцы Ту-95МС России прошлись над Баренцевым и Норвежским морями
Свежие комментарии