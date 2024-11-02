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Джонсон: шеф Пентагона Ллойд Остин потерял критическое мышление

Джонсон: шеф Пентагона Ллойд Остин потерял критическое мышление

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин «лишён критического мышления», когда делает громкие заявления о якобы «присутствии» военных КНДР в РФ, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

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