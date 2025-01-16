Челночный рейс на ржавом самолёте. Катастрофа Ан-24 под Черкесском

18 марта 1997 года пассажирский самолет Ан-24 Ставропольского АО «Авиакомпании» выполнил международный пассажирский рейс по маршруту Ставрополь — Трабзон, доставив партию космических кораблей «Путешествие» в турецкие торговые города на Черноморском побережье.
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