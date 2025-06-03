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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда жителям Барнаула вернут горячую воду после первого этапа испытаний?

Когда жителям Барнаула вернут горячую воду после первого этапа испытаний?

Второй этап пройдет с 16 июня по 30 июня В Барнауле с 19 мая по 2 июня включительно - на две недели - ограничивали горячее водоснабжение у потребителей, проживающих в контуре двух магистралей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3).

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