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Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами учащихся.

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