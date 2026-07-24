Хомченко об игре за «Адмирал»: «Разница во времени тяжело ощущается. С родителями сложно созвониться: у них – день, у нас – ночь»

Голкипер « Шанхая » Павел Хомченко поделился особенностями игры за « Адмирал ». – С теплотой вспоминаете сезон-2022/23 за «Адмирал», когда клуб добился самого значимого результата в плей-офф, дойдя до второго раунда? – Это был большой шаг вперед для «Адмирала».
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