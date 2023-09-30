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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хотулев о том, что «Оренбург» никогда не обыгрывал «Зенит»: «Попробуем эту тенденцию сломать. Не планируем закрываться»

Хотулев о том, что «Оренбург» никогда не обыгрывал «Зенит»: «Попробуем эту тенденцию сломать. Не планируем закрываться»

Команды сыграют сегодня в рамках 10-го тура Мир РПЛ. «Мы не планируем закрываться, будем играть в свою игру как обычно.

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