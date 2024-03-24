Власти Сочи заявили о готовности принять на лечение и реабилитацию пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл»Власти Сочи заявили о том, что санатории и пансионаты курорта готовы принять на лечение и реабилитацию пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл».