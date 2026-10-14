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Нижегородская правда

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Более 10 000 жителей Советского района получили доступ к гигабитному интернету

Более 10 000 жителей Советского района получили доступ к гигабитному интернету

Более 10 тысяч жителей Советского района Нижнего Новгорода получили доступ к гигабитному интернету. Зону покрытия гигабитной сети в ЖК «Новая Кузнечиха» и «Кузнечиха-Город» расшили специалисты МТС.

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