Антонов назвал санкции США против "Касперского" попыткой устранить конкурента

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал санкции против руководителей "Лаборатории Касперского" стремлением американского руководства помочь своим компаниям, которые работают на разведку, а еще попыткой нечестными методами избавить свои организации от сильного конкурента.