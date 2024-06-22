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Антонов назвал санкции США против "Касперского" попыткой устранить конкурента

Антонов назвал санкции США против "Касперского" попыткой устранить конкурента

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал санкции против руководителей "Лаборатории Касперского" стремлением американского руководства помочь своим компаниям, которые работают на разведку, а еще попыткой нечестными методами избавить свои организации от сильного конкурента.

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