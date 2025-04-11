«В Узбекистане отбирали специалистов, которых здесь нет»: в Приморье налаживают отношения с иностранной рабочей силой

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ФедералПресс. Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала о миграционной политике региона и готовности сотрудничать с иностранными работниками.
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