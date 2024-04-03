"Единичный случай": "Яндекс" объяснил пугающий ответ "Алисы" о мультяшной Маше

В компании "Яндекс" прокомментировали пугающий ответ "Алисы" о героине мультфильма "Маша и Медведь".Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что её встревожил ответ "умной" колонки "Алиса" на вопрос о мультфильме "Маша и медведь".