Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Ебанутая страна ,ебанутые извращенцы!Госдеп США "переж...
  • Юрий Зубрин
    Люди гибнут сотнями тысяч ,а этот скунс набивает карманы!Главнокомандующий...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну если дурам нравится ноги мыть воду пить вперед с песней по жизни...Гарем и голуби. Р...

"Единичный случай": "Яндекс" объяснил пугающий ответ "Алисы" о мультяшной Маше

"Единичный случай": "Яндекс" объяснил пугающий ответ "Алисы" о мультяшной Маше

В компании "Яндекс" прокомментировали пугающий ответ "Алисы" о героине мультфильма "Маша и Медведь".Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что её встревожил ответ "умной" колонки "Алиса" на вопрос о мультфильме "Маша и медведь".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх