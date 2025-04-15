О прекращении огня никто даже не заикается. Вместо мира Киеву навязали роль «стального дикобраза» — военного опорного пункта, лишённого реального суверенитета, но с постоянной угрозой на горизонте и зависимостью от внешних поставок.
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